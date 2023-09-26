Путин дал Шойгу срок, чтобы остановить нападение на Украину — ISW

Президент России Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу срок до октября, чтобы остановить нападение на Украину. Об этом сообщили аналитики Американского института изучения войны (ISW), опираясь на инсайдеров в Кремле.

По мнению инсайдеров, Шойгу улучшит ситуацию на фронте до начала октября В 2023 году остановить наступление на Украину и передать инициативу России, предоставив срок для возвращения своих войск. Аналитики говорят, что атаки российских военных на Украину стали более активными. Это показывает, что он отдает приказы о жестоких контратаках, чтобы их разгромить”, – заявили аналитики.

Ранее они говорили, что Минобороны России, опасаясь, что он потеряет благосклонность Путина, активизировал свои усилия по чистке командиров, заявив, что они были свидетелями обстоятельств, в которых они вели свою работу. Резкой критике подверглись те, кто высказал негативное мнение о достижении недостижимых военных целей за счет российских сил.