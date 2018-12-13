Путин дал старт Году театра в России

Глава государства выразил надежду на то, что Год театра даст толчок в развитии этого искусства.

«Я очень рассчитываю на то, что он поможет деятелям театра укрепить свои позиции в нашей стране, заявить их еще раз во всем мире и, конечно, даст возможность любителям театрального искусства в России насладиться тем творчеством, которое готовы презентовать нашему народу деятели театрального искусства», — заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что театр — это уникальное искусство, в котором есть все: и танец, и вокал, и игра драматических актеров.

«Это удивительное по своему воздействию на людей искусство, оно такое многогранное, и этим многогранным искусством в совершенстве владеют наши мастера — наши артисты, режиссеры, постановщики», — цитирует президента РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин в апреле подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года театра» в 2019 году.

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