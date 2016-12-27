Путин даст старт поставкам газа по трубопроводу Кубань — Крым

Президент России Владимир Путин 27 декабря должен дать старт поставкам газа в Крым по трубопроводу из Краснодарского края.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин примет участие в открытии газоснабжения Крыма. Уже завершено строительство газопровода Краснодарский край — Крым», — сказал он.

Песков отметил, что президент примет участие в церемонии в режиме видеоконференции. В ней будут участвовать главы Крыма и Севастополя. Пресс-секретарь добавил, что трубопровод позволит создать соответствующие резервы в газовых мощностях для экономического развития Крыма, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр энергетики РФ Александр Новак в августе 2015 года заявил, что газопровод Краснодарский край — Крым планируют ввести в эксплуатацию в марте 2017 года.

Министр топлива и энергетики Республики Крым Светлана Бородулина в июле заявила, что работа по строительству газопровода с Кубани на полуостров идет с опережением графика. Михаил Шеремет в августе отмечал, что строительство газопровода Краснодарский край — Крым идет ускоренными темпами.

«Черноморнефтегаз» получил разрешение на строительство магистрального газопровода, который пройдет через Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС. Он соединит существующую на полуострове газотранспортную систему с газопроводом Краснодарский край — Крым.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на пресс-конференции заявил о завершении присоединения газовой системы Крыма к магистральным газопроводам РФ.

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