Путин: деятели искусства должны пропагандировать знания и науку

26 апреля в 18:51

Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на съезде Российского союза ректоров.

Путин рассказал, что встречался с писателем Даниилом Граниным незадолго до его смерти.

«Буквально за две недели до того, как он ушел из жизни, если вы помните, я вручал ему здесь награды соответствующие в Петербурге, специально приехал для того, чтобы встретиться с ним, потому что ему уже трудно было передвигаться. Он потом в беседе, у нас беседа небольшая состоялась, минут 30 мы еще отдельно поговорили по его просьбе. Я задержался и так основательно, получилась интересная беседа», — рассказал президент.

По его словам, один из тезисов, который прозвучал от него, был как раз таким: слишком мало внимания государство уделяет вопросам науки и образования, в том числе пропаганде научных знаний и пропаганде достижений тех людей, которые добиваются результатов в сфере науки.

«На мое замечание о том, что у нас есть такие программы и такие программы, он ответил: «Все это хорошо, но пропаганда в хорошем и широком смысле этого слова, особенно талантливая пропаганда, она чрезвычайно нужна», — отметил Путин.

Президент добавил, что Гранин тогда сказал, что слова о необходимости пропаганды науки должны прозвучать на уровне президента страны.

«Мы в этом нуждаемся, когда с такого уровня формулируется задача подобного рода. Вот я, во-первых, это делаю, исполняя его наказ, а во-вторых, будем, конечно, побуждать наших деятелей искусства к тому, чтобы они тоже над этим поработали», — цитирует Путина РИА «Новости».

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