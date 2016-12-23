Путин: досрочные выборы в РФ — возможно, но нецелесообразно

Журналист американского издания The Wall Street Journal Ходж Нэйтан 23 декабря на пресс-конференции спросил Владимира Путина о планах провести досрочные выборы.

«Какой страны?» — пошутил президент.

Затем Путин ответил, что проведение досрочных выборов в России возможно, но нецелесообразно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Владимир Путин описал будущего президента России: он должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил избрание женщины на пост президента России.

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