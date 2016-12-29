Путин: достигнуты договоренности о начале мирных переговоров в Сирии

Президент РФ Владимир Путин 29 декабря заявил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали», — подчеркнул глава государства.

По его словам, были подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Путин отметил, что достигнутые договоренности хрупкие, поэтому требуют особого внимания, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия и Турция в декабре согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии.

Российская Федерация 30 сентября направила в Сирию военную авиацию после запроса Дамаска. В этот же день ВВС начали наносить первые авиаудары.

ФСБ 17 ноября признала терактом крушение российского лайнера А321 над Синайским полуостровом в Египте. Президент Путин заявил, что террористы, устроившие взрыв на борту самолета с российскими туристами, будут найдены.

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