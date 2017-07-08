Путин: есть шанс на восстановление отношений с США

Президент РФ рассказал о переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.

«Я очень на это [восстановление отношений Москвы и Вашингтона] надеюсь. Мне кажется, что определенные предпосылки для этого созданы», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

По словам российского президента, взаимоотношения с Трампом помогут восстановить связи с США. Он пояснил, что президент США адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует и отвечает на поставленные вопросы.

«Если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что можно хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен», — уточнил президент РФ.

Путин добавил, что американский президент на их встрече несколько раз поднимал вопрос о якобы вмешательстве Москвы в выборы в США. По словам российского лидера, Трамп принял к сведению доводы о том, что такого вмешательства не было и, вероятно, согласился с ними, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет главы РФ утром 7 июля приземлился в международном аэропорту имени Гельмута Шмидта. В течение двух дней Владимир Путин работал в Гамбурге в рамках саммита G20. Во время саммита прошла его встреча с Дональдом Трампом. Переговоры российского и американского президентов длились 2 часа 15 минут.

Вернуться на ленту

Источник