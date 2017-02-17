Путин: фермерство доказало свою экономическую и социальную значимость

Президент РФ Владимир Путин 17 февраля направил приветствие делегатам и гостям XXVIII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

«За короткий по историческим меркам срок российское фермерство убедительно доказало свою экономическую и социальную значимость, стало серьезной созидательной силой, достойно продолжило лучшие традиции крестьянского труда, которыми всегда славилась наша страна», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что во многом благодаря рачительному, заботливому отношению фермеров к земле, предприимчивости и инициативе, внедряются передовые технологии, эффективные модели сельхозкооперации, совершенствуется культура производства.

«Уверен, что именно такие энергичные, компетентные, искренне любящие свое дело специалисты — основа развития российского села, залог его благополучного будущего», — заявил Путин.

Он отметил, что деятельность АККОР вносит весомый вклад в консолидацию профессионального сообщества, укрепление конструктивного диалога с государством в реализации аграрной политики, решении насущных отраслевых проблем, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в XXVIII съезде АККОР принимают участие аграрии Краснодарского края. Делегацию из 40 представителей крестьянско-фермерских хозяйств возглавит председатель АККОР Кубани Виктор Сергеев.

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