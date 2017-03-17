Путин и Додон в Москве обсудили сотрудничество в экономике

Президент России Владимир Путин 17 марта в Кремле встретился с главой Республики Молдова Игорем Додоном.

В начале встречи главы государств затронули тему урегулирования в Приднестровье.

«Есть очень важный и чувствительный вопрос, связанный с урегулированием приднестровской проблемы, об этом мы с вами отдельно поговорим», — сказал Путин.

Затем он предложил Додону обсудить сотрудничество в экономике. Путин напомнил, что в этом году Россия и Молдова отметят 25-летие начала дипломатических отношений.

Додон отметил, что в экономической сфере достигнут существенный результат. Он сослался на мнение участников делового форума, в котором принял участие в Москве. Он указал, что на российский рынок вернулись пять крупных молдавских компаний.

Путин отметил, что российские власти приняли решение по трудовым мигрантам из Молдовы. Ранее Додон объявил, что власти РФ приняли решение приступить к миграционной амнистии для молдавских граждан.

«Это один из первых результатов нашей встречи с президентом РФ в январе. Я хочу поблагодарить его за оперативное решение проблемы молдавских мигрантов», — сотметил он.

глава республики предложил Путину обсудить недавний случай дипломатического демарша.

«Предлагаю обсудить досадный случай дипломатического демарша правительства и парламента Молдавии на прошлой неделе», — сказал он.

Додон добавил, что Молдова против таких демаршей, сообщает ТАСС.

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