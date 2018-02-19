Путин и Эрдоган в начале апреля встретятся в Турции

Об этом 19 февраля заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг.

«Переговоры между Турцией, Россией и Ираном по урегулированию проблем в Сирии продолжаются. Встречу с участием наших министров иностранных дел проведут 14 марта в Москве. В Астане 16 марта с участием Ирана пройдет трехсторонняя встреча», — сказал Боздаг.

По его словам, встреча Владимира Путина и Тайипа Эрдогана планируется на начало апреля в Турции, но дата пока не определена. После нее, как ожидается, пройдет саммит РФ-Турция-Иран по Сирии, сообщает РИА «Новости».

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