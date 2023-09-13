Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

Поезд северокорейского лидера остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону поднесли красную ковровую дорожку, по бокам которой стояли почетный караул Восточного военного округа с флагами двух стран. Ким Чен Ына приветствовали глава межправительственной комиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Козлов и директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев. Из поезда Ким Чен Ын и встречавшие его миновали почетный караул и сели в его лимузин, после чего делегация во главе с лидером КНДР выехала на встречу с российскими коллегами.

Глава российского государства прибыл сюда накануне, приняв участие в Восточном экономическом форуме, прилетев из Приморья. На встрече Путин и Ким Чен Ын кратко поговорили. Лидер КНДР поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию “несмотря на плотный график”. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические отношения и культурные обмены, а также широкий обмен мнениями о ситуации в регионе и международных отношениях в целом.