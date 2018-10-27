Путин и Кондратьев обсудили ход ликвидации последствий ЧС на Кубани

В Сочи 27 октября президент Владимир Путин встретился с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и главой МЧС России Евгением Зиничевым.

Президент поручил губернатору и федеральному министру оказать всю необходимую помощь пострадавшим от подтопления в регионе. Глава государства пообещал, что в случае необходимости будет оказана поддержка и из федерального центра.

«К сожалению, не обошлось без потерь, инфраструктура разрушена в значительной степени. Надо оценить объем потерь и определить, кому, в каком объеме нужно оказать помощь. Если какая-то дополнительная помощь будет нужна, сразу мне доложите. Нужно сделать все, чтобы помочь людям», — сказал глава государства.

В результате ливней, которые обрушились на Кубань 24 и 25 октября, наиболее сильно пострадали три района: Туапсинский, Апшеронский и Сочи.В зоне подтопления оказались 29 населенных пунктов — более 5 тыс. человек, 2 тыс. 365 жилых дома.

Губернатор Краснодарского края уточнил, что энергоснабжение в населенных пунктах восстановлено полностью, но в дома не подключено.

«Магистрально мы подвели электроэнергию, теперь завозим тепловые пушки в дома, потом будем подключать электричество. Временное водоснабжение в Туапсе будет к утру 28 октября. Самая главная задача сегодня — максимально вернуть людей к обычному образу жизни», — отметил Кондратьев.

По последним данным, уже восстановлено железнодорожное сообщение поездов дальнего следования, пассажиров отправляют в места назначения. Для завершения восстановительных работ и расчистки населенных пунктов от ила и мусора направляют мобильные добровольческие группы из других районов края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

В ночь с 25 на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября. Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпкувосстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

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