Путин и Лукашенко обсудили разногласия в энергетике и сельском хозяйстве

21 сентября в 19:54

Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла 21 сентября в сочинской резиденции «Бочаров ручей».

В ходе переговоров Путин предложил белорусскому лидеру обсудить и урегулировать вопросы и споры, возникшие в сфере сельского хозяйства и энергетики.

«В правительстве Беларуси произошли существенные изменения, нам нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать. В прошлом, совсем недавно, возникало много споров, скажем, в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно поставить некоторые точки над »i»», — сказал президент России.

Он добавил, что рад встрече в широком составе, в которой принимают участие в том числе премьер-министры двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

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