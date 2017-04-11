Путин и Медведев в Москве встретятся с президентом Италии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев 11 апреля встретятся с главой Италии Серджо Маттареллой.

Итальянский президент будет находиться в Москве с официальным визитом. Маттарелла прибывает в столицу РФ по приглашению Путина.

«Во время беседы планируется обмен мнениями по ключевым вопросам российско-итальянских отношений и актуальным темам международной повестки дня», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Перед этой встречей запланирована беседа Маттареллы с Медведевым. Они рассмотрят основные вопросы российско-итальянских отношений с акцентом на торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное взаимодействие, обсудят тематику совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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