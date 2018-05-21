Путин и Моди пообщались с детьми из центра «Сириус» в Сочи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 21 мая приняли участие в закрытии майской смены в образовательном центре для одаренных детей.

«Мы вас поздравляем с окончанием вашей смены, надеюсь, что вам здесь понравилось. Вы такие все красавицы и красавцы, умницы. Я желаю вам успехов», — сказал президент России.

Выступая с поздравлениями, Нарендра Моди рассказал учащимся «Сириуса» о переговорах с Владимиром Путиным, отметив, что лидеры обсуждали региональные и международные вопросы. Моди пригласил учащихся центра посетить Индию для обмена опытом и знаниями с индийскими школьниками. Индийский премьер отметил, что в ходе переговоров с президентом России затрагивалась тема образовательного центра «Сириус», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 21 мая провели российско-индийские переговоры в сочинской резиденции «Бочаров ручей». После окончания официальной части Путин и Моди совершили морскую прогулку на корабле «Чайка». Сразу по прибытии в прибрежный кластер в Имеретинской низменности Путин и Моди отправились в детский образовательный центр «Сириус».

Это первая в текущем году встреча Владимира Путина и Нарендры Моди — с начала года они несколько раз говорили по телефону. Предыдущие переговоры президента РФ и премьера Индии состоялись в сентябре 2017 года на полях саммита БРИКС в китайском Сямэне.

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