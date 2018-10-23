Путин и Трамп встретятся 11 ноября в Париже

Об этом сообщил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал, что в ходе консультаций помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с представителями внешнеполитической и военно-политической российской команды была достигнута предварительная договоренность о возможности проведения контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже на мероприятиях в связи со 100-летием окончания Первой мировой войны.

«Эту договоренность наш президент подтвердил в ходе своей беседы с Болтоном», — добавил Ушаков.

Планируется, что после торжественных мероприятий в Париже президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу. Участие в мероприятии примут члены делегаций стран.

Путин в ходе общения с Болтоном обсудил возможность дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне, сообщает «Интерфакс».

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