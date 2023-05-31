Путин и Зеленский посетят Турцию

Турция после инаугурации Российские и украинские коллеги Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют посетить президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила корреспондент Hurriyet Ханде Фират со ссылкой на источники CNN Turk.

По его словам, на инаугурации будут присутствовать многие иностранные лидеры, а Путин сделает “отдельный и личный визит”, после которого Зеленский также посетит республику. и будет обсуждаться зерновой коридор”, – сказал Фират.

По словам журналиста, в ходе недавнего телефонного разговора между Эрдоганом и США Президент Джо Байден, последний заявил, что не считает давление арабов на Турцию справедливым.

Дата инаугурации президента Эрдогана пока официально не объявлена. В пятницу президент Турции проведет в Бештепе прием с участием лидеров иностранных государств и примет поздравления. Обязательно состоится, но по срокам пока нет оценок”, — сообщили накануне в Кремле.

29 мая состоится телефонный разговор Путина и Эрдогана.Неужели президент России поздравил его со вторым переизбранием. В тот день Эрдоган общался с Зеленским, они обсуждали конфликт на Украине и региональные вопросы.