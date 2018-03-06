Путин и знаменитые футболисты 100 раз отчеканили мяч в ролике ФИФА

Ролик посвящен 100 дням до старта чемпионата мира по футболу в России.

В рекламе снялись звезды мирового футбола: Уэйн Руни, Роналдо, Карлес Пуйоль, Хорхе Кампос, Хулио Дели Вальдес, Джей-Джей Окоча, Нуно Гомес, Диего Форлан, Диего Марадона, Мирослав Клозе, Сами аль-Джабир, Радхи Жаиди, Дмитрий Аленичев и другие. Каждый из них чеканит мяч.

В конце ролика показано, как в футбол играют президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи отметят 100 дней до старта чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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