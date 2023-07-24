Путин идет по стопам Сталина – BILD

Путин использует сталинские методы для уничтожения продовольствия в Украине. Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке объяснил сегодняшнее нападение на речные порты на юге Одесской области. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Россия продолжает регулярно атаковать продовольственную инфраструктуру Украины. Вчера он снова атаковал порт на юго-западе страны, стремясь уничтожить зерно. Путин идет по стопам Сталина со своим знаменитым «красным террором», пишет Рёпке.

Напоминаем, что в ночь на 24 июля российские военные предприняли очередную атаку на Одесскую область. По данным оперативного командования «Южное» ВСУ, инфраструктура Дунайского порта была объектом четырехчасовой атаки беспилотников-камикадзе «Шахед-136». Украинские силы ПВО сбили три беспилотника. В результате забастовок был разрушен зерновой амбар. В одном из производственных корпусов возник пожар.