<img src="/wp-content/uploads/2023/07/f0852d6d6785a05fda571d36ed5298e6.jpg" title="Путин игнорирует просьбы Эрдогана о переговорах по зерну — WSJ" alt="Путин проигнорировал просьбы Эрдогана о переговорах по соглашению о зерне — WSJ игнорирует предложенные им просьбы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и аналитиков.

В последние недели Эрдоган вел переговоры с Путиным о продлении соглашения, разрешающего экспорт украинских продуктов питания из портов Черного моря. раз, когда он хотел поговорить. Пока президенты Турции и России не разговаривали по телефону. По словам дипломатов, турецкие официальные лица пытаются решить этот вопрос с Кремлем по другим каналам связи.

По словам собеседников WSJ, Россия отказалась продлевать зерновой контракт после того, как Эрдоган «разозлил» российских чиновников. В июле Эрдоган принял решение вернуть в Украину защитников «Азовстали», в том числе командиров группы «Азов», которые по условиям соглашения с Россией должны были оставаться в Турции до конца войны. Кроме того, Эрдоган одобрил намерение Швеции стать членом НАТО. По мнению аналитиков и дипломатов, это «взбесило» российские власти.