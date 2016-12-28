Путин изменил формат новогоднего приема в связи с катастрофой Ту-154

Президент России Владимир Путин 28 декабря изменил формат традиционного новогоднего приема в Кремле в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 под Сочи.

«Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия. Поэтому я хочу изменить традиционный прием в честь Нового года, чтобы он носил рабочий характер», — сказал президент, выступая на приеме.

Он отметил, что ранее обсудил с коллегами в Совете безопасности, что было сделано в этом году и что предстоит сделать в следующем.

«Единственное, что хочу подчеркнуть — мы напряженно работали. Это было успешно. Только что в составе Совета безопасности мы говорили, что уходящий год был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем 2015 год», — пояснил он.

Президент добавил, что успехи — это в значительной степени заслуга руководителей, их подчиненных и управленческих команд.

«Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно», — цитирует главу государства РИА «Новости».

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