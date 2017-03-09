Путин: хамство на дорогах должно пресекаться не только силой закона

Президент России Владимир Путин 9 марта призвал правоохранителей активнее выстраивать партнерские отношения с волонтерскими объединениями и общественными организациями для борьбы с хамством на дорогах.

Такое заявление он сделал, выступая на расширенной коллегии МВД России

«Хамство на дорогах, создание угрозы для жизни людей должно пресекаться не только силой закона. Здесь важна принципиальная позиция всего общества, поэтому прошу активнее выстраивать партнерские отношения с волонтерскими объединениями, общественными организациями, гражданскими активистами. Это, кстати, касается не только порядка на дорогах, но и профилактики преступности, коррупции, работы с людьми, которые могут быть втянуты в криминал, и по другим значимым, острым вопросам», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что важно добиваться последовательного сокращения количества ДТП и смертности на дорогах. По его словам, для этого необходимо внедрять новые технологии безопасности, применять современные средства фиксации нарушений и отлаживать механизмы взаимодействия с МЧС, Минздравом и другими ведомствами, передает РИА «Новости».

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