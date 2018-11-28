Путин лишил гражданства РФ экс-кубанца

28 ноября в 18:36

Президент России Владимир Путин лишил российского гражданства уроженца Таджикистана, получившего паспорт РФ двадцать лет назад по подложным документам.

Соответствующий пункт содержится в указе главы государства, опубликованном 28 ноября на официальном портале правовой информации.

«В соответствии со статьями закона «О гражданстве РФ», на основании решения Первомайского районного суда Краснодара от 31 мая 2018 года об установлении факта использования подложных документов и сообщения заведомо ложных сведений Васильевым Андреем Викторовичем при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ отменить пункт 63 указа президента РФ от 21 декабря 1998 года «О приеме в гражданство РФ», — говорится в документе.

В указе двадцатилетней давности, согласно которому Васильеву было предоставлено гражданство РФ, говорится, что он родился в Таджикистане в 1974 году и проживал на момент подписания указа в Краснодарском крае.

Указом, опубликованным 28 ноября, также предоставлено гражданство России 70 представителям стран СНГ, Турции, Сирии, США, Великобритании, Латвии, Афганистана, Боснии и Герцеговины, сообщает ТАСС.

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