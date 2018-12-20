Путин: маленькие деревушки без телевидения не останутся

Президент России на пресс-конференции 20 декабря рассказал о работе по переходу ТВ на цифровое вещание.

Владимир Путин подчеркнул, что маленькие населенные пункты не останутся без телевидения.

«Мы договорились, что будем действовать аккуратно, хотя была идея перейти резко, за полгода», — сказал президент.

Президент отметил, что введение цифрового телевидения взамен аналогового уже идет в Твери, и там проблем не наблюдается. Глава государства пообещал, что поддержку по покупке техники жителям окажут. Пока же, по его словам, в регионах эти изменения ведутся мягко и постепенно, с отслеживанием последствий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне 2019 года Кубань перейдет на цифровое телевещание. Краснодарский край определили в третью волну отключения.

Отключение аналогового телевещания произойдет на всей территории края единовременно. Жители региона могут обратиться с вопросами на федеральную горячую линию РТРС по телефону 8-800-220-20-02.

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Пресс-конференция Владимира Путина

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