Путин: мост в Крым будет полезен при нормализации отношений с Киевом

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на пресс-конференции рассказал о значении создания Керченского моста.

По его словам, реализация проекта будет способствовать развитию туризма и экономики Крыма. Путин добавил, что создание моста будет полезно и после нормализации отношений с Украиной.

«Это будет очень полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее», — отметил российский лидер.

На вопрос о том, как назвать мост, соединяющий Краснодарский край и Крым, президент ответил, что название Керченский уже закрепилось за объектом.

«Это же не я придумал. Я придумал его строить, но вы придумали, как его назвать», — заключил он.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Правительство РФ в июле уточнило стоимость моста в Крым. Она снизилась на 380 млн рублей. В проектную документацию строительства моста через Керченский пролив включили раздел по антитеррористической защите. Ранее в СМИ появилась информация, что в Федеральной службе войск Национальной гвардии появится отряд боевых аквалангистов, который будет охранять мост через Керченский пролив. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Фоторепортаж о строительстве моста через Керченский пролив смотрите здесь.

Источник