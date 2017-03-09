Путин: МВД России не использует потенциал на 100%

Президент России Владимир Путин 9 марта вместе с руководством Министерства внутренних дел подвел итоги работы ведомства за 2016 год.

Путин назвал МВД ключевым органом в борьбе с преступностью и в обеспечении правопорядка в стране. По его мнению, от работы МВД в значительной степени зависит отношение людей к власти в целом. Однако он отметил, что полиция не в полной мере использует свой потенциал при раскрытии преступлений.

«Около половины преступлений, как и прежде, остаются нераскрытыми. Имеющийся у министерства потенциал используется далеко не полно», — сказал президент.

Глава государства уточнил, что это касается раскрытия преступлений в таких сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан, их собственности и бизнеса от посягательств.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев пояснил, что кардинальных изменений в сфере борьбы с коррупцией добиться пока не удалось. По его данным, в прошлом году полицейские пресекли более 25,5 тыс. преступлений коррупционной направленности. К уголовной ответственности привлекли 1,3 тыс. должностных лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений.

«При этом говорить о том, что нам удалось добиться кардинального изменения ситуации в сфере борьбы с экономической преступностью и коррупцией, пока рано», — сказал министр.

Президент обратил внимание на то, что МВД нужно ужесточить требования к претендентам на руководящие должности в ведомстве, сообщает ТАСС.

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