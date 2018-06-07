Путин: мы должны выйти на цивилизованный способ жилищного строительства

«Прямая линия» с Владимиром Путиным продолжается. В эти минуты президент России в прямом эфире отвечает на вопросы граждан.

Ежегодный, 16-й по счету разговор с главой государства стартовал в полдень. К вопросам о налогах, ценах на бензин добавились темы космоса, отношений России и Запада. На связь с президентом уже вышли писатели, блогеры. Их интересовала доступность социальных сетей.

Целый блок был посвящен медицине, а именно лечению онкологических заболеваний. Нехватка лекарств и квалифицированной помощи — одна из острых проблем в регионах. Владимир Путин отметил, что ситуацию под контролем держит Министерство здравоохранения.

Затронули и научную сферу. Новые изобретения нуждаются в поддержке, подчеркнул российский лидер. Государство готово помогать ученым.

Еще один актуальный для страны вопрос задали из Владивостока. Он касался защиты прав обманутых дольщиков. Президент отметил: сегодня есть позитивный опыт решения этой проблемы.

«Мы должны в конце концов выйти на цивилизованный способ жилищного строительства. Без привлечения средств граждан. Перед нами стоит сложная задача — уже в этом году выйти на 88 млн кв. м. В последующие годы, до 2024-го, мы должны будем выйти на более амбициозные 120 млн кв. м в год», — сказал президент.

Затронули и снижение ипотечной ставки. По словам президента, необходимо стремиться к 7%.

Ранее в эфире прозвучал вопрос о высокой стоимости бензина. Ответ на него Путин адресовал министру энергетики страны Александру Новаку. Тот, в свою очередь, заверил, что рост цен на топливо остановлен. Правительство приняло меры, которые работают и оказывают положительное влияние.

В этом году впервые на «Прямой линии» президент связывается с главами регионов и министрами по конференц-связи. Вопросы граждан направляют именно тем, кто отвечает за соответствующие отрасли. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в том числе готов выйти на связь с Владимиром Путиным. К этому часу кол-центр обработал уже более 2,5 млн обращений.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник