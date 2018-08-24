Путин: мы продолжим разбюрокрачивание работы пунктов пропуска между Россией и Абхазией

Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

«После нашей предыдущей встречи, когда вы обращали внимание на некоторые проблемы, связанные с необходимостью увеличить пропускную способность на границе, ситуация поменялась в лучшую сторону. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в этом же направлении, укрепляя внешний контур и разбюрокрачивая работу на пунктах пропуска между Абхазией и РФ», — сказал Путин.

Президент России также обратил внимание на наращивание взаимодействия двух стран в сфере экономики и в развитии инфраструктуры.

Говоря о десятилетии признания независимости Абхазии Россией, Путин отметил, что это было важное событие в жизни республики, немаловажное также и для РФ.

«За эти годы многое изменилось с точки зрения строительства наших отношений, укрепились межгосударственные связи. Большое значение придаем нашему взаимодействию по обеспечению безопасности Абхазии», — отметил Путин.

«Признание нашей страны — это воплощение вековой мечты абхазского народа и, несомненно, для нас это важное событие», — подчеркнул Хаджимба.

По его словам, на сегодняшний день подписано более 120 российско-абхазских документов, позволяющих решать вопросы по различным направлениям. Он выразил надежду, что удастся еще больше интенсифицировать совместную работу как в социально-экономической сфере, так и в сферах внешней политики и обороны, сообщает ТАСС.

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