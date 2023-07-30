Путин: Мы хотим мира, но Польша хочет захватить Украину

“Россия не может выполнить пункт о прекращении огня в Украине, потому что это Киев пытается атаковать”, – заявил президент России Владимир Путин.

“Есть вещи, которые трудны или невозможно реализовать. Например, в одном из пунктов есть перемирие. Но украинская армия движется вперед, идет наступление, то, что они называют масштабным стратегическим наступлением. Почему мы должны призывать к прекращению огня? Мы не можем прекратить огонь, когда на нас нападают», — сказал он.

Историю с похищением Россией детей в Украине он назвал сенсационной и сказал, что это «спасение детей»: «Дети в Украине — это не проблема с возвращением их родственникам», — добавил Путин.

Путин также заявил, что «планы по уничтожению Западной Украины никогда не покинут польскую элиту».

«Идеи введения польского подразделения в широком смысле для обеспечения безопасности в Украине выдвигаются, потому всех высылают в рамках мобилизационных мероприятий, но порядок и дисциплину надо поддерживать. Но если это произойдет, то это будет начало пути к захвату западных областей Украины в пользу Польши”, – сказал Путин.