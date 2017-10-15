Путин на церемонии в Сочи призвал молодежь сделать мир лучше

Президент РФ 15 октября дал официальный старт XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

«В добрый путь!» — пожелал Владимир Путин на церемонии открытия в Ледовом дворце «Большой».

Президент считает, что братство фестиваля поможет участникам воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые мечты и помыслы.

«Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах!» — сказал Путин.

По его словам, «энергия, талант молодости обладают поразительной силой», а молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи.

«Семь десятилетий назад состоялся первый фестиваль. Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта способны растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. И вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось. Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и других различий!» — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ледовом дворце «Большой» в настоящее время проходит шоу «Пробуждение». Оно посвящено открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Продюсером церемонии открытия стал Игорь Крутой.

Фото пресс-службы президента России.

Фото пресс-службы президента России.

Фото пресс-службы президента России.

Фото пресс-службы президента России.

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