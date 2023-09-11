Путин на днях встретится с Ким Чен Ыном – Песков

В ближайшие дни состоится встреча президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Переговоры пройдут как в присутствии делегаций, так и один на один, сообщил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Будет полноценный визит – будет переговоры между двумя делегациями, а после этого, при необходимости, лидеры продолжат диалог индивидуально. В честь гостя из Северной Кореи также запланирован официальный ужин от имени президента России”, – сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, на встрече в первую очередь будут обсуждаться двусторонние отношения. “КНДР – наш сосед. И, конечно, как любой сосед, мы чувствуем, что обязаны строить хорошие, взаимовыгодные отношения. Это то, что мы и [президент России Владимир] Путин делаем очень последовательно”, – он говорит. – заключил пресс-секретарь.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Ким Чен Ын вскоре отправится в Россию с официальным визитом по приглашению Путина.