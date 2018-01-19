Путин на Крещение окунулся в прорубь

Президент Владимир Путин в ночь на 19 января принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер.

Глава государства после окончания рабочей программы в Ленинградской области посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и окунулся в прорубь в озере Селигер, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, температура в озере этой ночью не опускалась ниже 6-7 °С ниже нуля.

Для Путина это не первый опыт крещенских купаний. Песков отметил, что Путин уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь. При этом Кремль впервые сообщил о том, что он участвовал в крещенских купаниях, сообщает ТАСС.

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