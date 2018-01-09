Путин на совещании обсудил госпрограмму вооружений

Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром финансов Антоном Силуановым и главой МЧС Владимиром Пучковым обсудил госпрограмму вооружений в части, касающейся МЧС.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его данным, министры и президент согласовали параметры программы по линии ведомства.

Глава МЧС доложил президенту об итогах деятельности министерства за 2017 год.

Накануне Нового года Владимир Путин провел серию совещаний по согласованию параметров госпрограммы вооружений по различным ведомствам. По словам Пескова, в таких совещаниях, помимо Силуанова, участие принимали директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщает РИА «Новости».

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