Путин набирает 75% голосов после подсчета данных с половины участков

Действующий руководитель страны лидирует на выборах президента России.

Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набирая ровно три четверти голосов по итогам обработки данных с половины избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК России.

Результат Путина после обработки 50,01% бюллетеней составил 75,01% голосов.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы». Об этом сообщает РИА Новости.

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