Путин: надо устранять барьеры на пути движения товаров

Об этом президент России заявил 11 октября на саммите глав государств СНГ в Сочи.

«Первостепенное внимание как обычно мы уделяем экономике. В этой связи я хотел бы отметить, что с начала года наблюдается восстановление экономической активности в наших странах. В частности, на 25% вырос объем взаимного товарооборота. Он достиг 75 млрд долларов», — сказал Владимир Путин.

По мнению российского лидера, для обеспечения дальнейшего устойчивого роста товарообмена между странами СНГ необходимо совершенствовать режим свободной торговли, устранять барьеры на пути движения товаров, упрощать таможенные процедуры, в том числе за счет взаимодействия с Евразийской экономической комиссией.

Этот год объявлен в СНГ Годом семьи, и лидеры стран Содружества примут совместное заявление в поддержку традиционных семейных ценностей. Подготовлены решения по объявлению 2019 года Годом книги, а 2020 год будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

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