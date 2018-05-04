Путин наградил Газманова и Безрукова

Они отмечены орденами Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Президент Владимир Путин подписал указ о государственных наградах. В числе награжденных — актер Сергей Безруков, певцы Олег Газманов и Вячеслав Добрынин, артист балета Николай Цискаридзе.

Артист Владимир Винокур награжден «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. Ордена Почета удостоена министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, сообщает «Российская газета».

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