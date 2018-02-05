Путин наградил кубанского легкоатлета Шубенкова за заслуги в развитии спорта

Аналогичную награду получил тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Президент Росии Владимир Путин наградил легкоатлета Сергея Шубенкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Шубенков и Клевцов получили награды «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Сергей Шубенков — чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами. Он также завоевал серебро (2017) и бронзу (2013) мировых первенств, дважды становился победителем на чемпионатах Европы (2012, 2014).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спортсмена признали лучшим легкоатлетом в 2017 году по версии Всероссийской федерации легкой атлетики.

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