Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Финляндии Павла Кузнецова

Указ об этом глава государства подписал 14 августа.

«Назначить Павла Кузнецова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Финляндской Республике», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кузнецов сменит на посту Александра Румянцева, занимавшего эту должность с апреля 2006 года.

Павел Кузнецов родился в 1958 году. После окончания МГИМО он поступил на дипломатическую службу. С 1980 по 1996 год работал в российском посольстве в Финляндии. Кузнецов занимал должности заместителя директора, а затем главы второго европейского департамента Министерства иностранных дел, советника-посланника российского посольства в Эстонии, замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД.

С апреля 2010 года по сентябрь 2014 года он был послом России в Словакии. После этого работал директором генерального секретариата (департамента) МИД России, сообщает РБК.

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