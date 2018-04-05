Путин назначил нового посла РФ в Израиле

Президент России Владимир Путин назначил на должность посла России в Израиле Анатолия Викторова.
От должности освободили Александра Шеина. Он был назначен послом России в Израиле 10 июля 2015 года.
Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Анатолий Викторов до назначения возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ, сообщает «Интерфакс».
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