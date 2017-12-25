Путин назначил помощника президента по делам местного самоуправления

Президент РФ Владимир Путин 25 декабря подписал указ о назначении Николая Цуканова помощником президента по делам местного самоуправления.

«Назначить Цуканова Николая Николаевича помощником президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления, освободив его от занимаемой должности», — говорится в приказе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Цуканов занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

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