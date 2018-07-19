Путин назвал ЧМ по футболу в России прорывом народной дипломатии

Президент Владимир Путин заявил об этом на совещании послов и постпредов в МИД РФ.

Он подчеркнул, что в Россию смогли приехать не только главы государств, но и сотни тысяч обычных болельщиков, которые увидели страну своими глазами.

«Это очевидный успех, прорыв так называемой народной дипломатии», — сказал Путин.

Президент поблагодарил за вклад в организацию мундиаля и дипломатических работников, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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