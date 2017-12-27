Путин назвал Кубань одним из регионов-лидеров в инвестиционной сфере

В Москве 27 декабря президент Владимир Путин провел Государственный совет по вопросам повышения инвестиционной привлекательности субъектов. Участие в заседании принял губернатор Вениамин Кондратьев.

Открывая работу Госсовета, президент отметил, что наращивание инвестиционной и предпринимательской активности является основой экономического роста. По его словам, многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. Несмотря на то, что на фоне кризиса объем капиталовложений в целом в РФ сократился, в 21 регионе зафиксировали рост инвестиций в основной капитал.

«Улучшение делового климата требует системного подхода. Считаю исключительно важным, что в последние годы мы смогли реализовать именно такой подход. Усилиями бизнеса, федеральных и региональных властей, Агентства стратегических инициатив удалось все это объединить в рамках принципиально нового механизма — национальной предпринимательской инициативы», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что удалось отменить более 50 административных процедур, обременительных для бизнеса. Совокупное прохождение по ним занимало 435 дней. Значительно сократили срок регистрации собственности, предприятий, подключения к электросетям.

Президент сказал, что необходимо дальше совершенствовать законодательство, настраивать его на поддержку деловых инициатив, на упрощение повседневной работы предпринимателей. Он добавил, что важны не только контроль и мониторинг применения законодательных норм, но и выявление наиболее успешных практик по улучшению делового климата.

«У нас уже сложилась группа регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере», — заявил президент, отметив Краснодарский край.

Согласно данным Агентства стратегических инициатив, Кубань находится на седьмом месте рейтинга инвестиционной привлекательности среди российских субъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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