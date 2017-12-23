Путин назвал масштабы бедности в России унизительными

Об этом он заявил 23 декабря на съезде «Единой России».

«Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества», — сказал глава государства.

Он отметил, что такая ситуация «просто унижает людей».

«Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами», — цитирует президента РИА «Новости».

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