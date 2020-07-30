Путин назвал немцев «необразованными».

Президент России Владимир Путин назвал вывод Германией атомной энергии, угля и газа из России актом «необразованных людей».

«Посмотрите, что делают необразованные в Германии. Десятилетиями они угрожали собственному народу изменением климата — произойдет ли это? Это будет. По каким причинам? Антропогенное влияние – это нечто другое. Возможно, есть антропогенное влияние, большое оно или нет? Да, пока никто не может дать правильный ответ. Начали останавливать атомную энергетику, начали останавливать наш газ, останавливали уголь, но послушайте, из воздуха все не синтезируешь», — сказал Путин.

Путин добавил: «Тема газовый узел в Турции остается на повестке дня.”