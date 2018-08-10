Путин назвал новые санкции США нелегитимными

Президент России Владимир Путин 10 августа обсудил введение новых санкций со стороны США на заседании Совета безопасности.

Об этом рассказал пресс‐секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин назвал действия США нелегитимными согласно международному законодательству.

Решение о вводе новых ограничений принято из-за того, что Москва якобы использовала химическое оружие на территории Великобритании. Речь идет о «деле Скрипалей», при этом нет никаких доказательств вины России.

Новый пакет санкций разделен на две части. Со второй половины августа может быть введен полный запрет на импорт в Россию электронных и комплектующих устройств двойного назначения. Вторая часть санкций вступит в силу через три месяца, в случае, если Кремль не даст гарантий о неприменении в дальнейшем химического оружия, а также допустит представителей ООН для проведения расследования. Во второй части пакета ограничений предусмотрена полная остановка товарооборота между странами и максимальное сокращение дипломатических контактов.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт назвала санкции «эффективным инструментом» для того, чтобы заставить Россию улучшить свое «поведение» в международных отношениях, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдепартамент США 8 августа распространил сообщение о намерении ввести санкции в отношении Российской Федерации. Ограничения связаны с делом Скрипалей и вступят в силу 22 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 августа заявил о том, что будущие санкции — это объявление экономической войны России.

Курс доллара 10 августа впервые с августа 2016 года поднялся выше 67 рублей. Рост американской валюты происходит на фоне информации о расширении санкций в отношении России со стороны США. Стоимость акций «Магнита» упала после сообщений о новых санкциях США.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта пострадали в результате воздействия неизвестного вещества в британском городе Солсбери. Как сообщила британская сторона, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ назвал заявление Мэй беспрецедентно грубой провокацией. В ответ на действия Лондона Москва выслала 23 британских дипломатов. После этого более 14 стран выслали около 100 российских дипломатов. В мае Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери.

Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года был арестован ФСБ РФ по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. Согласно данным следствия, был завербован во время прохождения военной службы в Вооруженных силах России в 1995 году. В годы службы и после увольнения он передавал английской разведке сведения, составляющие государственную тайну РФ. За это он получил от английской разведки, согласно следствию, более 100 тыс. долларов. Сергей Скрипаль признал себя виновным и согласился на сотрудничество, после чего в 2006 году был приговорен Московским окружным военным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима, а также лишен всех званий и наград. В 2010 году был помилован указом президента РФ Дмитрия Медведева. После освобождения Сергей Скрипаль получил убежище в Соединенном Королевстве.

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