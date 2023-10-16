Путин назвал основанный на правилах западный порядок ерундой

Западный порядок, основанный на правилах, — это нонсенс, потому что никто никогда не видел и не согласовывал эти правила. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью China Media Corporation.

“Вы видели эти правила? Нет, потому что их никто никогда не писал и они никогда никем не согласовывались. Как можно говорить о порядке, основанном на правилах, которого никто не видел? С точки зрения здравого смысла, это нонсенс, это какой-то бред”, – заявил Путин.

По мнению российского президента, такая политика полезна для тех, кто продвигает подобные идеи.

Ибо если эти правила никогда не были замечены, то те, кто о них говорит, в некоторых случаях придумывают их для своей выгоды. Это колониальный подход”, – пояснил российский лидер.

Путин заявил, что именно поэтому “колониальные страны всегда считали их людьми первого сорта”.

“Сегодняшняя элита, давайте скажем, в США неудивительно, что он говорит о своей личности. Это продолжение доколониального мышления. То есть, когда говорят об особенностях США, эти другие второстепенны. Все люди – это другие, второстепенные люди. Как это можно воспринимать по-другому? Это остатки доколониального мышления, не более того”, – добавил российский лидер.