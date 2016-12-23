Путин назвал основные проблемы экономики страны

23 декабря в 12:26

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря в ходе пресс-конференции обратил внимания на проблемы в экономике страны.

По его словам, растет погрузка на транспорте, что свидетельствует об оживлении промышленности, наблюдается снижение оттока капитала.

«У нас припали реально располагаемые доходы населения, что ведет к снижению потребительского спроса и отражается на инвестициях. Однако за последние месяцы уже наблюдается небольшой рост реальной заработной платы», — отметил президент.

Он добавил, что произошел спад ВВП.

«В этом году тоже будет небольшое снижение, но уже не 3,7%, мы думали, что это будет где-то около единицы, потом скорректировали и сказали, что это будет где-то 0,7%, потом 0,6%», — уточнил Путин.

Инфляция, по словам президента, в этом году будет на рекордно низком уровне — 5,5%.

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