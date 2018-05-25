Путин назвал победителей ЧМ-2018 по футболу

Президент России считает, что ими станут организаторы турнира.

«Победят организаторы, которые на должном уровне проведут этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой мировой игры», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что, если говорить непосредственно о футбольных результатах, то «победит сильнейший».

Президент отметил, что хотел бы, чтобы мировой чемпионат стал настоящим праздником для всех — и футболистов, и специалистов, и болельщиков, которые должны чувствовать себя в России, как дома, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин посетит матч открытия ЧМ-2018 по футболу, который пройдет 14 июня в Москве.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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