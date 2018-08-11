Путин назвал развитие массового спорта одной из ключевых задач государства

Президент России Владимир Путин 11 августа поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника.

«Этот замечательный праздник широко отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — атлетов, тренеров, работников сферы физической культуры, всех приверженцев активного, здорового образа жизни», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Путин указал, что одной из ключевых задач государства является развитие массового спорта.

«Мы и впредь будем уделять большое внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов, наставников, педагогов. Важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и профессии, мог заниматься любимым видом спорта. Ведь спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели», — отметил президент.

«Именно из физкультурного движения, из школьных секций и кружков начали свое восхождение к спортивному Олимпу многие наши прославленные чемпионы и рекордсмены», — цитирует главу государства ТАСС.

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