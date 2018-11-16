Путин назвал систему льготного обеспечения лекарствами в РФ малопродуктивной

Президент отметил, что финансирование льгот в соседних регионах различается в разы.

«Существующая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна, к сожалению, и не учитывает потребностей конкретного человека. Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что при амбулаторном лечении их получают 19% граждан, но на практике оказывается, что не во всех регионах известно, какое число жителей имеет право на льготные лекарства. Путин обратил внимание и на фактор неравенства в финансировании льгот.

«В 2017 году средние расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах России более чем в семь раз. Это слишком много», — заявил Путин.

Президент отметил, что в разных регионах отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготникам и распорядился урегулировать этот вопрос, сообщает «Интерфакс».

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